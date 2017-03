Bert Wagendorp: waarom we niet álle verschillen moeten overbruggen

Met zijn opmerking over de rol van de media had Eikelboom een punt. De nadruk in het nieuws ligt op de tegenstelling, niet op de harmonie - goed nieuws is geen nieuws. Het wordt, schreef Eikelboom, tijd daar iets aan te doen en ook aandacht te besteden aan zaken die wel goed gaan. Dat zijn er heel veel, ook al zou je gemakkelijk kunnen denken dat het hier een totale puinhoop is, afgaande op politieke pessimisten ter rechter- en linkerzijde en op de media-aandacht voor wat er allemaal niet deugt.



We kennen elkaar niet meer, schreef Eikelboom, en media hebben een rol te spelen in het overbruggen van tegenstellingen. Belangrijk: iemand die je opvattingen niet deelt, hoeft niet per se een doorgedraaide malloot te zijn die op Twitter moet worden afgemaakt.