BBC: 'Facebook laat na kinderporno te verwijderen'

Napalmmeisje

We zijn nu een jaar verder en nog steeds komen we dit soort beelden tegen. Totaal onacceptabel Britse kinderombudsvrouw

In zijn richtlijnen is Facebook heel helder over naakt of 'seksueel suggestieve beelden'. Sterker nog: het Amerikaanse bedrijf kwam vorig jaar juist in opspraak omdat het de iconische foto van het naakte Vietnammeisje verwijderde. Facebook roept zijn gebruikers op aanstootgevende beelden aan te geven, waarna ze eventueel worden verwijderd. Om de effectiviteit van de rapporteerknop te testen, deed de BBC dit. Het ging daarbij om expliciete foto's van kinderen jonger dan 16 in seksuele poses. Deze werden geplaatst in de geheime groepen voor mannen met duidelijke seksuele belangstelling voor kinderen.



Tot verrassing van de BBC werden 82 foto's niet als problematisch gezien door het automatische systeem van Facebook. Ze zouden niet in strijd zijn met de toch strenge richtlijnen. Om het nog erger te maken vond de BBC ook vijf veroordeelde pedofielen met een profiel op Facebook. Ook hier deed Facebook niets mee. 'Zeer verontrustend', reageert de voorzitter van de mediacommissie van het Lagerhuis tegenover de BBC. Ook noemt de voorzitter het zeer opmerkelijk dat de BBC bij de politie werd aangegeven. Ook de Britse kinderombudsvrouw maakt zich grote zorgen: 'We zijn nu een jaar verder en nog steeds komen we dit soort beelden tegen. Totaal onacceptabel.'