Applaus voor oude doorgewinterde stelletjes met buikjes

Appels

Zo zit je als sterrenkijker naar Jude Law te kijken in Carré bij het toneelstuk Obsession - en dat was letterlijk sterrenkijken, het toneelstuk zelf was erg onboeiend - en zo lees je een paar dagen later in The Daily Mail dat Law zijn statusstokje heeft doorgegeven aan een groep jongere sterren. Hij is dus passé! Officieel nieuws. Wisten we nog niet, toen in Carré.



Het zit zo: Law maakte in de jaren negentig deel uit van de Primrose Hill-set, een groep ruig feestende sterren, onder wie Kate Moss en de vrouw met wie Law toen getrouwd was, Sadie Frost.