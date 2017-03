Amerikaanse providers gaan zoekgeschiedenis aan de hoogste bieder verkopen

Volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom, een organisatie die zich inzet voor privacy, is browsergeschiedenis 'uiterst gevoelige informatie' die niet verhandeld moet worden, maar heeft de Amerikaanse beslissing geen directe gevolgen voor de Nederlandse consument. 'In Nederland en Europa zijn behoorlijk strenge regels, die dit verbieden.' Ook het feit dat Ziggo in Amerikaanse handen is, hoeft Nederlandse Ziggo-klanten geen zorgen te baren, zegt Zenger. 'Of een deel van de infrastructuur nu in de VS staat of niet; elke provider moet zich hier aan de regels houden.'



Volgens de Republikeinse voorzitter van de FCC waren de vorige privacyregels oneerlijk omdat ze bedrijven als Google en Facebook zouden bevoordelen. Dit soort techreuzen zouden privéinformatie zonder toestemming kunnen doorverkopen, terwijl providers dit niet mogen.



Een vreemde argumentatie, zegt Zenger van Bits of Freedom. 'Het feit dat andere bedrijven dingen doen die we niet prettig vinden betekent niet dat we iedereen dat recht maar moeten geven.' Bovendien vragen Facebook en Google mensen wél toestemming om hun privégegevens met derden te delen, zegt de woordvoerder. 'Het staat altijd ergens verstopt in de gebruikersvoorwaarden, maar het staat er wel.'