Amerika boos op Kendall en Bassie is onze eigen Trump

Pepsi

Kendall Jenner, beter bekend als het zusje van, nou ja, een stel Kardashians, ligt onder vuur vanwege een reclamespotje voor Pepsi. Het spotje - en nu stellen we het even puur objectief en journalistiek - is van een krankzinnig enorme idiotie.



In het filmpje zien we Kendall druk bezig met een fotosessie. Maar hé, wat ziet haar oog? Een groep mensen die aan het demonstreren zijn. Waarvoor of waartegen is niet duidelijk; op hun spandoeken staan teksten als 'Love' en 'Join the conversation'.