Aan Vriendin hebben we menig showbizznieuwtje te danken

Aan 'het leukste vrouwenweekblad', Vriendin dus, hebben we al menig showbizznieuwtje te danken, bijvoorbeeld de onthulling dat tv-presentator (en propagandist voor gezonde voeding) Wilfred Genee soms een boterham met pindakaas eet, in het weekeinde.



De malle website mediacourant is een trouwe lezer en weet hier wel raad mee. Via deze omweg vernamen we ook al dat Robert ten Brink naar eigen zeggen de fysieke gesteldheid heeft van een 45-jarige en dat Frits Wester er niet over piekert zich in te laten spuiten met botox.