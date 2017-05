29 jaar celstraf voor een spotprent, dat lot hangt Turkse cartoonisten boven het hoofd

Festival van het Vrije Woord besteedt aandacht aan de persvrijheid in Turkije, die zwaar onder druk staat

Het is vandaag, 3 mei, de Internationale Dag van de Persvrijheid. Dat wordt 'gevierd' door het Persvrijheidscomité met een Festival van het Vrije Woord in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Thema van het programma is de situatie in Turkije, waar de persvrijheid sinds de mislukte coup op 15 juli vorig jaar zwaar onder druk staat. De organisatie Turkey Purge ('Journalism is not a crime') houdt in dit verband een lijst van gearresteerde journalisten bij en noteert 231 mensen.