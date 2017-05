'We hebben in Nederland een beeld van Turkije dat niet klopt'

De reis van Özcan Akyol begon in Yesilalan in Centraal-Anatolië, een klein bergdorpje in een kaal en stoffig landschap - eigenlijk zijn het niet meer dan een paar huizen, bewoond door herders en veehouders. Het dorp, ooit gesticht door zijn overgrootvaders, is het geboortedorp van zijn vader. Hier woonden zijn ouders voor ze eind jaren zeventig als gastarbeidersgezin naar Deventer kwamen.



Akyol (33), columnist en schrijver van de autobiografische romans Eus (over opgroeien in een achterbuurt) en Turis (over zijn vader, die hij beschrijft als een schofterige dronkenlap), bezocht het dorp voor de opnamen van De neven van Eus, een vijfdelige serie die de NTR vanaf zondag uitzendt.