Paul de Leeuw roept sensatiegeile krant tot de orde

Flop

Wat doe je als roddelbladredactie als een mogelijke showbizzrelatie de gemoederen bezighoudt, die tussen Dionne Stax en Humberto Tan in dit geval, waarover weinig bekend is? Dan bel je de meest uitgerangeerde sterren van het land om wat loze opvattingen los te weken. Inderdaad, we hebben het over Peter-Jan Rens en Emile Ratelband.



In weekblad Party kregen de twee vrij baan om complottheorietjes op te werpen. Stax zou Tan gebruiken, denkt Ratelband. 'Ze heeft hem natuurlijk verleid om hogerop te komen', duidt de vrouwenkenner, als we Party mogen geloven. 'Hoeveel van dit soort typetjes kennen we al?' Tot zover de positiviteitsgoeroe.



Rens twijfelt zelfs of de relatie, en nu dreigen we onverhoopt filosofisch te klinken, werkelijk bestaat. 'Zou dit soms de manier zijn om een mysterie te creëren en zijn persoon wat spannender te maken?', kijkt hij in zijn koffiedik. 'De kijkcijfers van RTL Late Night lopen tenslotte terug en dan zou dit zomaar een middel kunnen zijn om weer meer kijkers te trekken.'



Dat Meneer Kaktus en meneer Tjakka beiden wel wat ervaring hebben in het wanhopig genereren van publiciteit, maakt ze kennelijk nog geen expert in het doorzien van andermans mediastrategie.



Nee, Stax hoeft niet hogerop te komen, en nee, Tan heeft geen extra aandacht nodig. In tegenstelling tot dit leedvermakelijke slapstickduo.



Haro Kraak