NRC-correspondent moet Israël verlaten op last van de autoriteiten

We gaan ze flink laten zweten (...) Ik maak het hem (Walters, red.) moeilijk Een interne memo van het GPO

Het Government Press Office (GPO) in Jeruzalem, dat Walters' visum niet wil verlengen, neemt het de journalist en zijn werkgever kwalijk dat ze diplomatieke kanalen hebben aangeboord. Volgens het GPO, een instelling die onder premier Benjamin Netanyahu valt, lag er namelijk nog een aanbod voor een tijdelijke verlenging van het visum. Door daar niet op in te gaan, werkte Walters maandenlang illegaal in het land, stelde het GPO maandag. Dat, en niet zijn vermeende kritische berichtgeving, is de reden voor het gedwongen vertrek.



NRC-hoofdredacteur Vandermeersch schetste maandag tegenover zijn lezers een ander beeld. Begin 2016 werd Walters op het matje geroepen door een hoge functionaris van het GPO. De correspondent werd gekapitteld vanwege een reportage die had geschreven over Hebron, een grote Palestijnse stad waar enkele honderden Joodse kolonisten wonen. Walters had volgens de GPO-man geweld van Palestijnen jegens Joden 'gelegitimeerd'.



Eind 2016 deed zich volgens Vandermeersch een nieuw incident voor. NRC werd door het GPO niet langer erkend als een onafhankelijke media-organisatie; om die reden had Walters geen recht op een visum. Later kwam de overheidsdienst daarop terug. Het vermoeden 'dat het eigenlijk om pesterijen ging', werd volgens de hoofdredacteur bevestigd door een interne memo die per abuis werd meegestuurd bij een van de mails van het GPO. 'We gaan ze flink laten zweten (...) Ik maak het hem (Walters, red.) moeilijk over zijn adres in Tel Aviv, omdat ik weet dat hij naar Oost-Jeruzalem is verhuisd.' Oost-Jeruzalem is het overwegend Arabische gedeelte van de stad.