'Ik vind het niet erg dat ik bekend sta als lastige man'

Hij wil niet zeuren, zegt Aart Staartjes (79), maar hij heeft de laatste tijd wel een beetje weinig werk. Laatst werd hij gevraagd voor de rol van Hendrik Groen in de televisieserie Hendrik Groen, naar de succesboeken over een 83-jarige in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord.



Staartjes was geknipt voor de rol, dacht hij. Hij groeide op aan de Nieuwendammerdijk in Amsterdam-Noord, zijn ouders woonden in precies zo'n bejaardentehuis én hij is 79, bijna net zo oud als Groen.