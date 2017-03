Wie seks serieus neemt, heeft er longontsteking voor over

Door omstandigheden herlas de Seksrabbijn recentelijk de verhalenbundel De rode ruiterij van Isaak Babel, verhalen over de Pools-Russische oorlog, die tussen 1919 en 1921 woedde. Dieren spelen een belangrijke rol in deze bundel, vooral paarden - oorlog werd toen nog te paard gevoerd. Daaraan kwam in 1939 een einde toen het Poolse leger te paard de opmars van de Duitse tanks probeerde te stoppen. Het paard was definitief verslagen door de tank en verdween van het oorlogstoneel.



In bovengenoemde bundel staat het verhaal 'De geschiedenis van een paard', dat eindigt met deze zin - het is mogelijk dat de Seksrabbijn deze zin al eens geciteerd heeft, maar men kan hem niet vaak genoeg citeren: 'We keken allebei naar de wereld als naar een weiland in mei, een weiland waarover vrouwen lopen, en paarden.