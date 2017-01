Waterpolocoach ging altijd voor de droom

'Als er successen waren, deed Kees een stapje naar achter' Joop Alberda

In april vorig jaar moest Van Hardeveld terugtreden nadat slokdarmkanker bij hem was geconstateerd. Hij overleed, pas 60 jaar, op 7 januari in Baarn, ook de plaats waar hij geboren werd en zijn hele leven woonde.



'Sporters zijn slechte verliezers. Kees was dat niet. Hij gaf nooit iemand anders de schuld, zoals de scheidsrechters of de bond. Hij zocht het altijd bij zichzelf', zegt zijn broer Rik van Hardeveld. 'En zo was het ook in het echte leven. Hij zei niet: 'Waarom moet de kanker mij overkomen?'. Hij zei: 'Ik aanvaard het, zij het niet van harte. Maar het is zoals het is.'



Kees van Hardeveld kwam uit een echte sportfamilie. Zijn oom Aad van Hardeveld, die negen dagen na hem overleed op 86-jarige leeftijd, was een bekend atleet die in de jaren vijftig drie keer Nederlands kampioen op de 200 meter werd. Van het gezin Van Hardeveld met vijf kinderen (vier jongens en een meisje) zouden er liefst drie naar de Academie voor Lichamelijke Oefening gaan, onder wie Kees. Tijdens zijn studie was hij keeper bij voetbalvereniging BVV Baarn en waterpoloër bij De Vuursche in Baarn.