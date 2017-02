Wat serveer je voor, tijdens en na de seks?

In een ver verleden had de Seksrabbijn afgesproken met een mevrouw die met hem een gesprek zou gaan voeren over de Angelsaksische literatuur. Het was koud bij haar in huis en op een gegeven moment gingen ze op de grond zitten om een stripspelletje te spelen. Daarbij werden Siciliaanse snacks geserveerd en een stukje pizza van de supermarkt.



In een nog verder verleden kwam een dame bij de Seksrabbijn thuis die vroeg in de ochtend een gebakken eitje wilde eten. Hij woonde in Amsterdam en eieren had hij wel in huis - tegenwoordig heeft de Seksrabbijn alleen wodka, chocolade, limoncello en wat wijn in huis - maar geen olie of boter. Ze besloten eieren te bakken zonder vet. Een interessant experiment. Volgens de dame in kwestie heette dit: Griekse eieren.