Waarom kochten we ooit een Fatboy?

Van reclamebureau tot studentenhuis; net voor we met z'n allen erachter kwamen dat-ie echt niet lekker zat, stond de Fatboy ineens overal. Maar hoe verhoud je je tot een hoofdkussen met grootheidswaanzin? Erop liggen werkt niet, omdat je dan te asymmetrisch wegzakt om een cocktail recht te kunnen houden en zitten werkt niet, omdat je de hele tijd in ligstand glijdt. En waar een cactus nog weleens elegant indroogt en sterft, gaat de Fatboy nergens heen, hij past niet in de kliko en op Marktplaats stáán er al 109. Als we dat hadden geweten, hadden we 'm nooit binnengelaten, maar ja: nu is-ie er al. Leksteken dan maar? Getsie, dat is moord! En zo eindigt hij uiteindelijk als iedere zak die te lang blijft hangen: in een donker hoekje, met de poes erop.