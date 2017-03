VVD-Kamerlid Azmani: 'Het ontvangende land hoeft geen concessies te doen'

Natuurlijk maakt Malik Azmani het weleens mee. Zoals die keer dat hij met zijn vrouw op vakantie was in Nederland. 'In het hotel werd ik onwel. Mijn vrouw ging naar de plaatselijke huisarts om medicijnen te halen. De dokter hoorde mijn naam en legde uit: dat zit in die cultuur, ze stellen zich aan, het zal vast meevallen. De volgende dag gingen we naar zijn praktijk. Toen hij me zag, zei hij: ik had niet verwacht dat je zo'n mooie blonde jongen zou zijn.