Voor deze voorstelling over Bergen aan Zee was Adriaan van Dis het uitgangspunt

De geur van teerzeep

Soms verdronk er eentje en dan trok er een treurende stoet zusters aan ons huis voorbij Adriaan van Dis

Van Dis kan bloemrijk vertellen over de jaren vijftig in zijn dorp aan zee. Over mevrouw Van Reenen-Völter, die samen met haar man in 1905 Bergen aan Zee als het ware heeft gesticht door een karrenspoor aan te leggen naar het strand. Over de geur van teerzeep van het merk Lifebuoy in de Blauwe Kolonie, die hem nog steeds heimwee bezorgt ('Ik leg nog weleens zo'n stukje zeep tussen mijn beddengoed'). En over de optocht van zieke, bleke kinderen met knokige beentjes door het dorp, gecombineerd met de eerste badgasten die er toen kwamen.



Van Dis: 'Het was een dorp met grote sociale verschillen. Een deel van de middenstand was fout geweest in de oorlog, want Bergen aan Zee was spergebied en ze verkochten spullen aan de Duitsers. 's Winters was het in het Koloniehuis bar koud: bevroren tandenborstels, bloemen op de ruiten, koude voetjes op het zeil en dan ook nog een gekke vader die zich in het donker opsloot, ja, dat zorgt voor allerlei krasjes op een kinderziel. Maar zomers was het erg spannend allemaal, die mengeling van bleke kindjes, de Duitse toeristen die we expres de verkeerde kant op stuurden, de zwijgende zusters die in een lange rij naar zee liepen om te gaan zwemmen. Soms verdronk er eentje en dan trok er een treurende stoet zusters aan ons huis voorbij.'