Van verzetsstrijder tot onderwijsvernieuwer

'Haar leven was een filmscript van gedurfde ontsnappingen, valse identiteiten en vele avonturen', schreef een Nieuw-Zeelandse krant over Dora ('Doortje') Polenaar.



Op 31 maart overleed de geboren Nederlandse op 102-jarige leeftijd in een verzorgingshuis in Waikanae in Nieuw-Zeeland, 60 kilometer van de hoofdstad Wellington. Ze was in 1948 met haar tweede man Henk Suuring naar dit land geëmigreerd. Als joodse kwam ze tijdens de oorlog in een kamp terecht, maar wist te ontvluchten. Daarna trad ze toe tot het verzet.