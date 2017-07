Van één tv-reclame leerde ik veel over de mens

Het enige voordeel dat ik nog kan inzien van tv-kijken, dus in realtime, naar dat zwarte scherm in de hoek van je woonkamer en naar een echte zender, dus niet naar Netflix, Uitzending Gemist of YouTube, is dat je soms reclames ziet voorbijkomen. Echte ouderwetse reclames. Voor dingen. Dat is soms heerlijk.



Zo leerde ik tijdens een uurtje ouderwets tv-kijken dat er iets nieuws bestaat en dat heet On That Ass. Bij On That Ass neem je een abonnement en dan sturen ze je maandelijks een nieuw paar boxershorts op.