Uit wraak ga ik proberen De School niet binnen te komen

Tijdens het kerstontbijt vertelde mijn zoon over een gevalletje hedendaags deurbeleid. Hij stond met een vriend in de rij voor een club in Amsterdam, De School. Bij het woord rij begon de oude hippie in mij te smeulen, maar ik hield me in. 'We kwamen er achter dat ze heel streng waren. Een man vlak voor ons werd weggestuurd omdat hij niet wist welke dj er op 22 april in De School had gedraaid. Hebben we met onze mobiel nog snel alle dj's van de laatste maanden uit ons hoofd proberen te leren.