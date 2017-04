Trek u niets aan van Midas Dekkers, hij is tenslotte een Oude Witte Man

Tegen alledaagse zwaarmoedigheid zoek ik mijn heil in iets wat ik lang voor onschuldig escapisme aanzag: het bekijken van vogels in hun nesten. Het is een heerlijk tijdverdrijf. De mensen van de vogelbescherming hebben onzichtbare camera's bij allerlei gevogelte geplaatst, zodat wij kunnen toekijken hoe de slechtvalk paart, de kerkuil broedt, de ijsvogel zijn jongen voert en de ooievaar over de stad uitkijkt alsof het zijn koninkrijk is. Dat ís het eigenlijk ook, want een brutaal mens heeft de halve wereld, maar wie kan vliegen heeft de andere helft.



Meestal doen die vogels in het geheel niets.