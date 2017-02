Tot zijn tachtigste nog 'boodschappenjongen' voor het bedrijf

Zijn vader veroverde West-Friesland, hijzelf de rest van Nederland en zijn kinderen de wereld.



Jan de Boer speelde als tweede generatie een sleutelrol in de ontwikkeling van het bedrijf dat onder de naam De Boer Structures nu de grootste verhuurder van tenten en semi-permanente onderkomens in de wereld is geworden. Of het nu gaat om grote sportevenementen zoals Olympische Spelen en golfmajors, mega-exposities of congressen: als er ergens voor korte tijd extra ruimte nodig is, bouwt De Boer die bij - zo luxe en extravagant of zo simpel en goedkoop als wordt gewenst.