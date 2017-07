Tonny van der Linden was sierlijke aanvaller met vernietigende uithalen

Een van zijn niet geringe verdiensten is dat hij Johan Derksen tot zwijgen bracht. Derksen speelde in het seizoen 1968/1969 met SC Cambuur tegen het Utrechtse Elinkwijk waar de illustere DOS-spits Tonny van der Linden in zijn nadagen was terechtgekomen. Tien jaar eerder had Derksen als klein jongetje op de tribune gezeten van stadion De Goffert, waar DOS kampioen van Nederland werd. De enige goal in de beslissende wedstrijd tegen Sportclub Enschede werd gemaakt door Van der Linden, die in de verlenging de bal met zijn borst controleerde, op zijn voet liet stuiten en verwoestend uithaalde.