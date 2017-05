Theedrinkers komen er bij mij niet meer in

Mijn eerste aanraking met thee was tijdens de rust van een voetbalwedstrijd. Stomverbaasd zat ik opeens in de kleedkamer met een gloeiend heet plastic bekertje thee in mijn hand. Onze coach schreeuwde dat we het breed moesten houden en dat Dikkie meer moest penetreren, waar we toen nog niet om moesten lachen, want we wisten nog niet dat we 17 jaar later onze eerste vrouw of man zouden penetreren, van welke kleur dan ook zeg ik er snel bij, want ik vind dat iedereen recht heeft op penetratie, want uiteindelijk stroomt er door onze aderen allemaal dezelfde kleur thee.