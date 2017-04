The Bridges of Madison County: een tijdloos liefdesverhaal

Een tijdloos liefdesverhaal, dat glansrijk overeind blijft als musical, ook als het niet naar het nu is vertaald. The Bridges of Madison County belooft dezelfde broeierige sfeer als de film met Streep en Eastwood.



Het was even wennen: Clint Eastwood, de acteur die we vooral kennen als westernheld en rauwe smeris, als zachtaardige romanticus in de film The Bridges of Madison County (1995). Als hippie-achtige fotograaf komt hij in de jaren zestig in een dorp in het Midden-Westen van de VS in contact met Francesca (Meryl Streep), die als jong Italiaans meisje aan het eind van de Tweede Wereldoorlog aan een Amerikaanse soldaat is blijven hangen. Ze leidt inmiddels een weinig opwindend plattelandsbestaan in Madison County. Het wordt een interessant gevecht tussen de hang naar avontuur en de trouw aan haar man, die weliswaar saai is, maar haar nooit kwaad heeft gedaan.



Na de film, naar de gelijknamige roman van James Waller uit 1992, verscheen in 2014 de musical The Bridges of Madison County op Broadway, met bekroonde muziek en liedteksten van Jason Robert Brown. Producent Maarten Voogel heeft de musical, met Lone van Roosendaal en René van Kooten in de hoofdrollen, naar zijn theater Het Zonnehuis gehaald. Hij legt uit waarom deze productie op zijn plek is in het onconventionele theater in Amsterdam-Noord.