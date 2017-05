Te veel intimiteit staat erotiek in de weg

'Hou op met die babypraat', zei de vriendin van de Seksrabbijn terwijl ze aan het vrijen waren. Babypraat was een groot woord, maar het is waar, de Seksrabbijn gebruikte woorden als 'haasje' en 'eenhoorn' en misschien kwamen er nog wat andere dieren voorbij, een mens kan vele dieren tegelijk zijn. Hoewel de vriendin van de Seksrabbijn vooral een knaagdier is, hij zal haar niet snel giraffe, bizon of nijlpaardje noemen.



Blijft de vraag hoeveel tederheid seks verdraagt en dan vooral hoeveel verbale tederheid. Alle verbale tederheid verraadt de behoefte aan regressie. De mens wil terug naar de kindertijd en in de armen van de partner komt dit verlangen dikwijls bovendrijven. Probleem is dat te veel intimiteit de erotiek in de weg staat. Het verbod op incest moet ook worden begrepen als een onmogelijkheid: het seksuele verlangen dooft uit als de nabijheid te groot wordt.