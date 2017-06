Stijlvol Kamerlid, wars van de schijnwerpers

Ze was al 68 jaar toen ze alsnog voor het CDA in de Tweede Kamer debuteerde. Maar die hoge leeftijd had ook een voordeel. Ze hoefde niet mee te doen aan het ellebogenwerk. Er was niet de dringende noodzaak snel te scoren om de volgende keer opnieuw hoog op de lijst te staan.



Niny van Oerle-van der Horst was een representatieve vrouw. PvdA-Kamerlid John Leerdam, die uit het modevak kwam, koos haar in deze krant in 2005 tot het best geklede Kamerlid: 'Zó waardig.