Stationsklok: origineel of helemaal uit?

Elk wooncliché begint ergens. Meestal als een onschuldig idee - wat als ik deze plant ophang in een gepunnikt netje? Fotootje op Instagram, en hup, even later hangt heel de wereld z'n plantjes aan het plafond. Alleen voor de originele bedenker is het zuur: ik deed het al voor iedereen het deed, zou die steeds willen roepen, echt! Maar ja, niemand gelooft dat.



Dit sneue lot valt de allereerste eigenaar van de stationsklok ten deel. Stukje buiten binnen halen, vleugje vintage, tikje industrieel - blijf vooral volhouden dat die klok twintig jaar geleden een huwelijkscadeau was, maar dat is wel héél toevallig, hè? Het enige dat erop zit, is stug wachten tot bewuste woners massaal aan de zandloper gaan. Dán is je stationsklok weer volkomen origineel, maar ook: volkomen uit. Het leven is hard.