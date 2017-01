Speels bureau van Pastoe lijkt uit balans

Ik heb dit altijd een heel bijzonder bureautje gevonden. Het is van de hand van Cees Braakman, hij ontwierp het, denk ik, in de jaren vijftig of zestig. Braakman was van 1945 tot 1978 hoofdontwerper van het Utrechtse Pastoe en heeft in die tijd een arsenaal aan karakteristieke meubels ontworpen, waarvan sommige nog steeds, of weer, in productie zijn. Zo niet dit wonderlijke schepsel, dat ik deze week op Marktplaats zag. Wat ik zo mooi vind, zijn de schijnbaar willekeurig op elkaar gestapelde vormen en materialen, behoorlijk postmodern. Het speelse bureau lijkt uit balans, de schuin aflopende zwarte lade geeft de indruk dat het blad scheef is, maar dat is natuurlijk niet zo. Bonus: je kunt het midden in je kamer zetten, want de achterkant is net zo mooi afgewerkt als de voorkant. Al met al, echt een juweeltje. Ik stel voor dat Pastoe dit jaar weer een geüpdatete (misschien iets grotere) versie in productie brengt. Akkoord?



Dit bureau is nog te koop, zie: gevondenopmarktplaats.nl