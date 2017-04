Soul of a Nation in Tate Modern past in hernieuwde aandacht voor huidskleur

Denk ook aan de aangekondigde slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum

Het is in deze tijd van maatschappelijke discussies over afkomst, blijvende ongelijkheid, Black Lives Matter en de te witte lijst van Oscargenomineerden was deze presentatie te verwachten. In de museale kunstwereld is de kwestie al een tijdje opgevlamd, door de Venetiaanse Biënnale van Okwui Enwezor in 2015 en het nieuwe National Museum of African American History and Culture in Washington. Denk ook aan de aangekondigde slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum en de discussie over het op de Whitney Biennial getoonde schilderij Open Casket, waarin de blanke kunstenaar Dana Schutz het vermorzelde gezicht van de vermoorde zwarte puber Emmett Till afbeeldde.



Tates initiatief sluit daarbij naadloos aan: de moord op Till in 1955 was destijds een katalysator voor de Civil Rights Movement. In het verlengde daarvan ligt de periode die in Londen belicht wordt. Tussen 1963 en 1983 lieten de African Americans in de VS met nieuwe verontwaardiging en kracht van zich horen. Het activisme zocht zich een weg naar buiten, niet alleen met opstanden en in de politiek, ook in de sport, muziek literatuur en film.