Sorry, avocado, het zal niet lang meer duren of we vinden je gewoontjes

Nu het eerste avocadorestaurant van Europa is geopend in Amsterdam, een restaurant met op de kaart alleen maar dingen met avocado, wat toch genoeg moet zijn om je voor eeuwig te genezen van zin in avocado, kunnen we vast en zeker stellen dat de avocado op zijn retour is.



Natuurlijk, de sociale media zullen nog een tijdje bol staan van de foto's van deze zachte groene jongen op een geroosterde boterham, onder een gepocheerd ei of besprenkeld met alfalfa, waarbij degene die het onderschrift schrijft doet alsof ze de grootste delicatesse van het westelijk halfrond gaat verorberen en niet gewoon een avocado - maar het zal niet lang meer duren of we vinden de avocado gewoontjes.