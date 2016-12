Somberman zegt liever ongelukkig nieuwjaar

Een kennis had Somberman uitgenodigd om Oud en Nieuw bij hem te vieren. Hij vroeg zich af wat er te vieren viel. Met loden schreden begaf hij zich op weg naar het huis van de kennis. Misschien maakte hij mee dat iemand zich in een oliebol verslikte en paars aangelopen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht moet worden. Of dat het huis van de kennis in brand vloog vanwege een welgerichte vuurpijl. Of dat de vrouw van de kennis na enig drankmisbruik aankondigde van haar man te willen scheiden. Of dat de kennis een eens begane zonde uitvoerig ging opbiechten en niemand het hem vergaf. Maar dat was meer iets voor de donkere dronken dagen van Kerstmis.



Thuisgekomen overdacht hij de avond. Van verscheidene kanten had men hem een gelukkig nieuwjaar toegewenst. Hij moest er niet aan denken. Een jaar zonder nieuw en geluk was precies erg genoeg. Daar kon hij mee leven.