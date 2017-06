Somberman richt het Actiecomité Tegen Vogels op

Wat moet Somberman doen in zijn strijd tegen de vogels? Hun gekwetter, hun getjilp, hun zingen? Er zijn gewoon te veel vogels. Hij stopt zijn oren vol proppen.



Maar nu ziet hij de vogels nog. Het geluid dat ze maken, kan hij zich daar makkelijk bij voorstellen. En dat doet hij, of hij wil of niet. Hij gaat op consult bij een kennis die psychiater is. Die vraagt hem ver terug te gaan in zijn herinnering. Komen daar vogels in voor? Somberman peinst zich suf. Plotseling weet hij het weer.



Hij had straf, zat opgesloten in zijn kamertje. Op de vensterbank zaten mussen te tjilpen. 'Je verbindt dus vogels met straf', zegt de kennis.



Mooi zo. Somberman haalt opgelucht adem. Zo komt alles op zijn pootjes terecht.