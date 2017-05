Seks is een manier om smetvrees te bestrijden

Samen kotsen is vermoedelijk intiemer dan neuken

We hebben al het thema 'ziekte en seks' behandeld, vandaag gaat het over onwel worden tijdens de seks. U moet kokhalzen van een geslachtsdeel, het Thaise eten speelt op of drank komt omhoog. Het is misschien verstandig niet in bed of over de andere persoon te kotsen, maar als de andere persoon u echt opwindend en leuk vindt, zal hij u ook kotsend appreciëren. Daarna kunt u desgewenst de seks hervatten, al dan niet na uw tanden gepoetst te hebben. Samen kotsen is vermoedelijk intiemer dan neuken en als je kotsen en neuken kunt combineren moet je het niet nalaten.



Maakt u zich geen zorgen over het bevuilen van lakens, een reisverzekering vergoedt veel - in het geval u op reis bent - en anders zijn er stomerijen of u koopt wat nieuwe lakens.



Zelfs als er niet gekotst wordt, is de kans groot dat er tijdens en na de seks van alles uit druipt. Iemand zei eens tegen de Seksrabbijn: 'Ik ben van binnen aan het verrotten.'