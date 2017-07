Russen zijn bezeten door dit Nederlandse kunstwerk van een geduldig wachtend wezen

De Russen zijn al maanden bezeten van de Homunculus loxodontus, een beeld van een ingezakt wezen dat geduldig voor zich uit staart. Het kunstwerk van Margriet van Breevoort is zo populair dat een Russisch mediabedrijf nu de rechten heeft gekocht voor het gebruik. Binnenkort verschijnen er knuffels, mokken en een animatieserie met het Nederlandse wezen.



Het origineel staat in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden. Of beter gezegd: het zit daar. Want zitten is het enige dat de loxodontus doet. Achteruitzakken, handen in elkaar, zwijgen. En vooral niet wanhopen.

