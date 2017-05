Primeur: kind van anonieme spermadonor vindt vader via commerciële dna-databank

Op zoek naar mijn vader.

De reconstructie van de zoektocht naar een anonieme zaaddonor. Lees het artikel hier. (+)

Anoniem sperma doneren was in Nederland toegestaan tot 2004. Naar schatting zijn tot die tijd 40.000 kinderen uit anoniem donorschap geboren. Niet bekend is welk deel daarvan weet dat zij afstamt van een donor. In 2004 is een wet ingevoerd die het donorkinderen vanaf hun 16de jaar mogelijk maakt contact op te nemen met hun biologische vader. Kinderen hebben het recht hun afkomst te kennen, is de redenering daarachter.



Maar door de groeiende mogelijkheden van dna-vergelijking is ook de anonimiteit van zaaddonoren van voor 2004 niet meer zeker. 'De vroeger beloofde anonimiteit is in deze tijden niets meer waard', zegt familieonderzoeker Els Leijs, die onder anderen adoptiekinderen en donorkinderen helpt hun biologische ouders op te sporen. Leijs gebruikt commerciële dna-databanken als Family Tree, Ancestry en 23andMe. 'Met name in de Verenigde Staten zijn deze databanken al enorm populair', zegt Leijs. 'Bijna alle Amerikanen hebben hun roots liggen buiten de VS, in Afrika of Europa.'



Waar een normale vaderschapstest vaak op twintig dna-markers toetst, maken de commerciële databanken gebruik van geavanceerde tests op soms wel 700 duizend markers. Dat maakt het mogelijk om ook matches te vinden met verre familieleden.