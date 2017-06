Oud-FNV-voorzitter Hans Pont (1938-2017) ging voorop in strijd voor arbeidersklasse

Bescheiden leven

Vanwege zijn strategische gaven werd hij benoemd tot voorzitter van de FNV. Het was een poging de achterban van de bond te verbreden buiten de traditionele arbeidersklasse. Pont moest ervoor zorgen dat behalve blauwe overalls ook vrouwen, allochtonen, flexwerkers en witte boorden zich thuis zouden voelen in de FNV.



In 1987 verscheen onder zijn leiding het rapport FNV 2000 dat als startpunt moest dienen voor een grootscheepse heroriëntatie. De vakbeweging moest herkenbaarder worden, onder andere door veel werk te maken van persoonlijke dienstverlening aan de leden. Een 'sociale ANWB', zo werd gezegd.



Maar de arbeiders bleven machtig en ondermijnden zijn autoriteit. Na het faillissement van de ADM-werf in Amsterdam-Noord joelden de gedupeerde werknemers de steil pratende Pont uit. Karin Adelmund moest als vice-voorzitter als reddende engel optreden in een zaal met louter mannen.



Toch bleef Pont ondanks het feit dat hij carrière maakte bescheiden leven. Hij woonde tot zijn pensioen in een huurflat, terwijl hij in het weekeinde graag tot rust kwam in een caravan op de Zeeuwse eilanden. Een van zijn grote passies was schaken. Hij was onder meer voorzitter van de Haagse Schaakvond en van 1989 tot 1992 ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.