Op te staan of niet op te staan, dat was de vraag

Zittend op de rand van zijn bed kneep hij zijn ogen dicht en probeerde de slaap af te dwingen

Hij besloot over te gaan tot een compromis en zette zich, de deken nog om zich heen, op de rand van het bed. Zo was hij half in bed, half uit bed. Op die wijze bleef hij geruime tijd zitten. Met wijd opengesperde ogen, want anders was de kans groot dat hij in zittende houding weer in slaap zou vallen. Wat tot gevolg zou kunnen hebben dat hij met een harde smak van het bed op de vloer zou belanden.



Wat was daartegen? Eigenlijk paste het precies in zijn kraam.