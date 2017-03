Ondernemer, muzikant, schrijver: Beijer was een gedreven en geduldig multitalent

Hij had nu eigenlijk in een prachtig natuurgebied in de Amerikaanse staat Oregon moeten zitten om daar een boek te schrijven over zijn idealen, terwijl zijn echtgenote, blokfluitist Saskia Coolen, artist in residence was.



Compleet onverwacht overleed Erik Beijer, muzikant en ondernemer, op 1 maart aan een hartstilstand. 'Er was geen enkel voorteken. We renden samen een paar keer per week. En ineens scheurde in de nacht van dinsdag op woensdag zijn aorta', zegt Coolen.



Hij werd slechts 58 jaar.