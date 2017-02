Olly was dag en nacht bezig met haar beelden

Zij ontketende een opstand toen in de jaren negentig het Van Abbe Museum in Eindhoven dreigde te worden gesloopt. Met de oprichting van de Henri van Abbe Stichting werd het behoud van het museum en later ook dat van andere monumenten in de stad veiliggesteld.



Olly de Vries-van Abbe overleed 13 januari in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg op 81-jarige leeftijd. Vlak voor Kerst kreeg ze een hersenbloeding in haar atelier in Eindhoven, waarvan ze niet meer herstelde.



Ze was de oudste in een gezin van negen kinderen. Haar vader was Albert van Abbe, directeur van de Karel 1-sigarenfabriek, waar voor de oorlog 2.500 mensen werkte. Haar opa was de Joodse ondernemer Henri van Abbe, die begin vorige eeuw die sigarenfabriek van het socialistische Amsterdam overplaatste naar het katholieke Eindhoven. Die stad was in die periode, nog voordat Philips er zijn stempel opdrukte, de sigarenstad, La Ville Fumée.