Mister Veendam, boegbeeld van De Langeleegte

Het was net of de voetbalclub Veendam nog een keer stierf. Vier jaar na het faillissement overleed 18 februari het boegbeeld van De Langeleegte. Henk Nienhuis was er speler, trainer en directeur. Hoewel hij eigenlijk import was in de Oost-Groningse veenkolonie, was hij de enige Mister Veendam.



Nienhuis werd geboren in Nieuw-Buinen in Drenthe. Een Bunermondje. Zijn vader was hereboer. Die vond voetballen bij de plaatselijke club eigenlijk maar niets. Dat was het domein van de glasblazers en landarbeiders.