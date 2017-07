Mijn jongens brengen het schooljaar voornamelijk door met heel hard boeren

Toen mijn kinderen nog klein waren, benijdde ik ouders van tieners: die hoefden 's nachts geen speentjes in brullende bekjes terug te pluggen, maar konden slápen, in een huis waar de laffe lucht van Zwitsal allang was weggetrokken. Ook hoefden ze nooit meer naar een tekenfilm over zingende pinguïns of naar de eerste hulp met een peuter die een barbieschoentje in een daartoe niet geëigende lichaamsopening had geschoven.