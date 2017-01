Mensen zijn alles zo gauw zat

Column Sylvia Witteman

artikelWe zijn slordig met de aarde omgesprongen, las ik laatst, en daarom schijnen er dingen te verdwijnen waar we toch wel gesteld op bleken te zijn, zoals bomen en aardolie. Daar moeten we niet te moeilijk over doen, vind ik, want we hebben er een heleboel fijns voor teruggekregen: stopcontacten, sportbeha's, gieters in de vorm van een roze olifantje, droogshampoo, de fanpagina van de Action op Facebook (met 'soptips' voor mensen met 'kalkfrustratie' plus het weergaloze advies om alle 'geluksmomentjes' van 2017 op een papiertje te schrijven en die in een 'mooie momenten-pot' te bewaren), ossenworst, wattenschijfjes, vrolijke magneetjes voor op de ijskast, etcetera.