Meisjes zijn kostbaar, daarom gelden voor ons andere regels

We hebben weer een wurm in huis. Een roze. Ik ben er negen maanden ziek van geweest, maar nu ligt ze dan eindelijk op de bank. Het wurm is heel knap, want behalve wilde luchtdessins maken met haar knuistjes, kan ze ook scheel kijken, stevig boeren en zelfs al lachen. Dat laatste verwondert me zeer, want door wurm nr. 1 zijn we de eerste zes maanden gewoon weggekeken. Maar ja, wurm nr. 2 is dan ook een meisje, en meisjes zijn anders.