Kluwertopman streed tegen de uitwassen van het kapitalisme

In 1987 was Joop Alberdingk Thijm een vertrouwd gezicht in Nederland. Hij stond dagelijks in de kranten en verscheen op het journaal. Zijn uitgeverij Kluwer was het doelwit van een vijandig overnamebod van Elsevier-topman Pierre Vinken. 'Hij is echt boos', zei zijn naaste medewerker toen tegen de Volkskrant. 'En onderschat hem niet. Hij loopt te glimlachen, maar kan bikkelhard zijn. En hij heeft invloed.'



Het werd een felle strijd in hetzelfde jaar dat de film Wall Street met Michael Douglas een grote kaskraker was.