Kabinet legt abortuspil bij huisarts

Lees ook: Minister Ploumen gaat met internationaal abortusfonds frontaal tegen Trumpbesluit in. Met het internationale fonds hoopt zij zo snel mogelijk de Amerikaanse anti-abortus-maatregel teniet te doen die de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump net heeft ingevoerd.

Nu pakt Schippers alsnog door, daarbij in elk geval gesteund door een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. De minister is overtuigd dat een lagere drempel niet hoef te leiden tot meer abortussen.



'De huisarts speelt een belangrijke rol in de anticonceptiezorg en daarmee in het voorkomen van ongewenste zwangerschap en in de nazorg na een abortus, zeker ook ter voorkoming van herhaalde abortus', schreef de minister eerder aan de Kamer.



De abortuspil is wat anders dan de morning-after pil. Die kan tot 72 uur na onbeschermde seks worden genomen en voorkomt bevruchting. Sinds 2004 is dit middel zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar.