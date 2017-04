Ik zou zo graag eens een danser een goede paëlla zien dansen

Laat ik het gewoon maar eens zeggen: ik begrijp dans niet. Dat vind ik jammer. Ik lees in de Volkskrant zojuist een recensie over de dansvoorstelling Smoke and Mirrors. Volgens de recensent een 'sprankelend kleinood'. Dat is altijd fijn, als recensenten de tekst voor de toekomstige advertentie kant-en-klaar aanleveren. Recensenten vinden een film of een theatervoorstelling niet gewoon mooi, maar ze zien 'een in lood gegoten schreeuw' of 'een breekbare performance die zich rechtstreeks in je hart nestelt'.