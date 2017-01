Ik verlang erg terug naar de duidelijkheid in 1972

Toen ik 12 jaar oud was, bestonden er nog geen verwarde personen. Je was een klootzak of geen klootzak. Dat was de grove indeling die mijn vader hanteerde. Als je van honkbal hield en graag aan auto's sleutelde, dan was je geen klootzak. Alle andere mensen waren dat wel. Al lulde je uren op mijn vader in, dat je met eigen handen een winstgevende zaak uit de grond had gestampt, als je niet in een geel stretchpak met een pet op je kop een bal in een handschoen had gevangen, dan stond het wel zo'n beetje vast: klootzak.