Ik ga morgen trouwen en Lionel Messi ook, dus is hij mijn Beroemde Tweeling

Mijn Beroemde Tweeling is het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen, want zij beviel op 8 december 2009 van een Benjamin, en ik beviel op 12 december 2009 van een Benjamin, en verder lijken we ook ontzettend op elkaar.



Altijd als Gisele in het nieuws komt, omdat ze bijvoorbeeld via een tweet een belangrijke rol speelt in de herbebossing van Brazilië, of omdat haar echtgenoot Tom Brady wel of juist niet meer dikke vrienden is met Donald Trump, dan denk ik: hee, daar is Gies, mijn Beroemde Tweeling, en hoe zou het nu met háár Benjamin gaan?