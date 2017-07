Huiswerk: definieer eens wat seks inhoudt

Twee belangrijke zaken worden hier behandeld.



Hoewel seks bestaat bij de gratie van de grensoverschrijding, is de norm de vijand van de seks. Vier keer per dag seks is niet noodzakelijkerwijs beter dan vier keer per maand. En wie één keer in de zeven jaar seks heeft, hoeft zich ook nergens zorgen om te maken, zolang hij daar zelf tevreden mee is. Misschien is het wel aardig om als het maar één keer in de zeven jaar gebeurt er een feest omheen te bouwen en mensen uit te nodigen om te komen kijken.



De tweede belangrijke zaak is dat je ook seks kunt hebben om een ander een plezier te doen. Wie veinst, moet goed veinzen.

Hoewel seks bestaat bij de gratie van de grensoverschrijding, is de norm de vijand van de seks